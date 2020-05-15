Фанаты «Локомотива» потребовали отставки Кикнадзе и Мещерякова

Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением после ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.

«Вчера, 14 мая 2020 года, было объявлено о решении руководства «Локомотива». Клуб объявил о назначении нового тренера и добавил: «Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в «Локомотиве».



Оценку тому, как вы провернули увольнение живой Легенды нашего Клуба, создателя современного «Локомотива», заслуженного тренера Юрия Павловича Сёмина, уже дала многочисленная пресса. Это позор. Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории. В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны.



Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введён пропускной режим, матчи со зрителями будут нескоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона. Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков «Локомотива» и лично сочувствующих Юрию Павловичу Сёмину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией.



Мы выражаем презрение «совету директоров и менеджменту клуба». Вы очернили доброе имя «Локомотива». Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали всё то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зелёных! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть.



Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» — говорится в заявлении.