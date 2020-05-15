Александр Зинченко обратился к коронавирусу

Защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко призвал коронавирус оставить людей в покое.

«Вирус, просто оставь нас в покое и дай всем наслаждаться нашей прекрасной игрой», — написал Зинченко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Зинченко в «Инстаграме».

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», который идёт первым, составляет 25 очков.