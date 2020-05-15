Мещеряков отреагировал на призыв фанатов «Локомотива» отправить его в отставку

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на призыв фанатов московского клуба отправить в отставку его и генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
Ранее фанаты «Локомотива» выпустили заявление, в котором потребовали отставки Кикнадзе и Мещерякова в связи с уходом Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.
«Выпустили и выпустили. Имеют право», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
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