Форвард «Челси» Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в АПЛ

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам выразил сомнения по поводу возобновления сезона в английской Премьер-лиге, приостановленного из-за пандемии коронавируса.



«Для меня самое важное, чтобы все были в порядке. Тогда, конечно, и футбол сможет вернуться. Если это безопасно, давайте сделаем это, но если это не так, лучше подождать. У моего отца астма, поэтому если я буду играть в АПЛ и, не дай бог, подхвачу коронавирус и принесу его в дом, то это будет наихудшим из возможных сценариев. Последнее, что мне нужно, — это подхватить вирус или контактировать с заражённым.



Если АПЛ вернётся, я не знаю, что буду делать, но отель мог стать вариантом, с помощью которого я бы смог изолировать себя о семьи. Мой отец поддержал меня. Он просто хочет, чтобы я играл и делал то, что люблю. Он — один из моих самых больших фанатов. Но думаю, игроки должны набраться терпения и ждать, пока клубы, лига и правительство не примут решение о том, безопасно ли возвращаться на поле. От нас требуется только ждать», — приводит слова Абрахама Daily Mail.

Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня