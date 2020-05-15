«Мы разочарованы, это несправедливо». Глава «Торпедо» раскритиковала решение РФС

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала решение Российского футбольного союза досрочно завершить нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги и не проводить стыковые матчи за выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён, ведь и «Торпедо» и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться.

Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо.

Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон-2019/2020 на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.