Гонсало Игуаин вернулся в Турин

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин вернулся из Аргентины в Италию, сообщает Football Italia.



По информации источника, аргентинский форвард приземлился в Турине 15 мая. В ближайшее время Игуаин пройдёт медицинское обследование, после чего отправится на двухнедельный карантин.



Напомним, Игуаин улетел в Аргентину во время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что все игроки основной команды «Ювентуса» вернулись в Италию и готовы к возможному возобновлению сезона в итальянской Серии А.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 305 тыс. человек скончались. Более 1,7 млн вылечились.