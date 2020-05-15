«Зенит» запускает серию клубных подкастов

«Зенит» на официальном сайте объявил о запуске глобального проекта «Подкасты “Зенита”». В рамках проекта слушателей ждут три сериала, каждый из которых посвящён разным аспектам из 95-летней истории клуба.
Сине-бело-голубые стали первым российским клубом, запустившим собственные подкасты. Каждый из трёх сериалов создаётся уникальным авторским коллективом, в который входят историки, исследователи, журналисты, легенды клуба и фанатского движения. Авторами и ведущими проекта стали журналист и диджей Алексей Петровский, культурный антрополог Юлия Аматуни и один из основателей «Сектора 33» Максим «Пацифик» Дукельский.
Первый сериал — «Сине-бело-голубые и другие цвета» — посвящён зарождению активной поддержки и его эволюции от античных времён до современного мира, истории организованного фан-движения в Санкт-Петербурге, его взаимоотношениям с командой и представителями других клубов, его роли и влиянии на «Зенит».
В первой серии слушатели узнают, как и почему люди стали выражать себя через массовые зрелища, как ездили на бои гладиаторов в Древнем Риме, как появилась культура организованного боления в Ленинграде и каким был «Сектор 33», почему 21 сентября 1980 года считается днём рождения организованного фан-движения клуба, как цветами «Зенита» стали сине-бело-голубые, почему термин «хулиганизм» изобрели медиа, а помогли им в этом учёные.
Подкаст можно послушать на канале «Зенита» в YouTube.
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