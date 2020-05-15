Баринов: руководство «Локо» просит поддержать клуб? Надо поддерживать подлость и трусость?

Актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал заявление поклонников «железнодорожников», которые призвали руководство клуба уйти в отставку. Фанаты недовольны решением не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

«Заявления фанатов «Локо» уже были до этого, но на них плевали. Все хотят понять, в чём смысл решения? Руководство хочет распродать игроков, положение на железной дороге плохое, поезда не ходят, денег им дадут мало. Говорят, что болельщики должны поддержать клуб. Почему надо поддерживать подлость и трусость? Что касается самочувствия Сёмина, то он человек мужественный. Это всё давно затравливалось, Сёмин начал рассуждать философски.

Хочется понять, как эти люди будут смотреть в глаза болельщиков. Белозёров возглавляет РЖД, но никто не знает, как работает та или иная транспортная компания, кроме него — руководителя. А как играет «Локомотив» и кто убрал Сёмина — знают миллионы. Кикнадзе говорил, что берёт всю ответственность на себя, а что с его ответственностью? Что он значит в футболе? Всё, что он сможет сказать: «Да, я виноват». Это вся ответственность?» — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.