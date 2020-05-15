Вадим Евсеев: 15 мая назову днём российского футбола!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на решение РФС возобновить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги 21 июня.
«15 мая назову днём российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу.
За месяц проведём 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать.
17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаём анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
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