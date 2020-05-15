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Люсьен Фавр — о матчах без зрителей: хорошо, что у «Боруссии» Д есть спортивный психолог

Люсьен Фавр — о матчах без зрителей: хорошо, что у «Боруссии» Д есть спортивный психолог
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча с «Шальке».

Напомним, эта игра станет первой после паузы в чемпионате Германии. Матч дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04» будет проходить при пустых трибунах.

«Матч без зрителей — это немного другой опыт, к которому нужно быть хорошо подготовленными. Если игрок делает пас или бьёт по воротам, а никто на это не реагирует, он должен быть готов к этому психологически. Очень хорошо, что у нас есть спортивный психолог», — приводит слова Фавра Daily Mail.

Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»
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