Джордан Ларссон: хорошо, что футбол вернётся, но в Москве большие проблемы с коронавирусом
Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал новость, что нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 21 июня.
«Хорошо, что футбол вернётся, но в то же время я слышал, что в Москве довольно большие проблемы с коронавирусом. Это будет доставлять дискомфорт.
Карантин в России длится уже очень долго. Думаю, они начнут убирать ограничения, но ситуация не очень хорошая. Если не ошибаюсь, неделю назад число заражённых за день удвоилось. И я не думаю, что в Москве достигнут пик эпидемии.
Я не эпидемиолог. Говорю то, что слышал. Это вызывает беспокойство. Мы должны делать всё возможное, чтобы оставаться здоровыми», — приводит слова 22-летнего футболиста Hallandsposten.
Вадим Евсеев: 15 мая назову днём российского футбола!
- 15 мая 2020
-
21:47
-
21:21
-
21:19
-
21:01
-
20:48
-
20:23
-
20:20
-
20:02
-
20:00
-
19:46
-
19:39
-
19:15
-
19:15
-
19:04
-
18:54
-
18:44
-
18:42
-
18:35
-
18:26
-
17:57
-
17:46
-
17:44
-
17:35
-
17:24
-
17:23
-
17:18
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:51
Партнерский контент