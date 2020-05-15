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Джордан Ларссон: хорошо, что футбол вернётся, но в Москве большие проблемы с коронавирусом

Джордан Ларссон: хорошо, что футбол вернётся, но в Москве большие проблемы с коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал новость, что нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 21 июня.

«Хорошо, что футбол вернётся, но в то же время я слышал, что в Москве довольно большие проблемы с коронавирусом. Это будет доставлять дискомфорт.

Карантин в России длится уже очень долго. Думаю, они начнут убирать ограничения, но ситуация не очень хорошая. Если не ошибаюсь, неделю назад число заражённых за день удвоилось. И я не думаю, что в Москве достигнут пик эпидемии.

Я не эпидемиолог. Говорю то, что слышал. Это вызывает беспокойство. Мы должны делать всё возможное, чтобы оставаться здоровыми», — приводит слова 22-летнего футболиста Hallandsposten.

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