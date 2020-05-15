«Спартак-2» и ещё четыре клуба сохранят прописку в ФНЛ, если получат лицензию

Пресс-служба Футбольной национальной лиги после досрочного завершения кампании-2019/2020 объявила об отмене перехода клубов в Профессиональную футбольную лигу.
«В соответствии с сегодняшним решением исполкома РФС место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию.
Право сыграть в ФНЛ сезона-2020/2021 получат победители групп первенства ПФЛ, итоги которого сегодня также были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии», — говорится в заявлении.
В зоне вылета ФНЛ кампанию завершили «Луч», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел» и «Мордовия». Победителями групп ПФЛ являются «Велес», «Динамо-Брянск», «Волгарь», «Акрон» и «Иртыш».
- 15 мая 2020
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