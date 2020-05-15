Главный тренер «Ислочи»: текст о коронавирусе написал не Янсане. Им манипулируют агенты

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал заявления нападающего команды Момо Янсане, который ранее сообщил о случаях заражения коронавирусом в клубе.



«За последние две недели в клуб пришло четыре письма: и о зарплате, и о коронавирусе, и обо всём, что творится во внешнем мире. Среди прочего игрок уведомил нас, что мы обязаны выплатить ему зарплату с бонусом, который был указан при переподписании контракта. Сразу скажу, с подобными задержками и он, и другие игроки нашей команды уже сталкивались. Дело в том, что мы раз в два-три месяца выдаём зарплату. Футболисты привыкли к этому, никто из них не сказал ни слова возмущения. Все с пониманием относятся к такой ситуации.



У этих писем в клуб есть предыстория. В межсезонье к нам обратился африканский агент, который ведёт дела Момо. До этого мы ни разу не общались, он приехал в расположение команды на сборах в Турции. Этот человек предложил схему трансфера Янсане, на которую мы были несогласны. Она идёт вразрез с принципами «Ислочи». Мы хотим работать официально: клуб присылает официальную бумагу на трансфер, а затем мы вступаем в переговоры и решаем вопрос. Нашему клубу не нужны движения влево-вправо, не хотим участвовать в таких играх.



Сейчас у этих агентов есть предложение по трансферу Момо, которое не доходит до клуба. Люди просто хотят украсть человека. Поэтому уверен, что текст в этом твите писал не Момо. Мы хотим прозрачности и солидности, но люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть футболиста.



На днях Момо уехал из квартиры, где жил и должен находиться по месту регистрации. Понимаете, Янсане просто скрывают от нас! Мы нашли, где он проживает, и сказали, что вечером он должен находиться по месту регистрации. Сейчас мне просто жалко футболиста. Момо — прекрасный парень. Мы с ним очень много общались, много ему помогали. Считаю, в его прогрессе очень большая заслуга нашего клуба.



Не знаю, какими методами на него влияют. Представьте, в четверг он выходил после прохождения тестов и говорил: «Ребята, я готов. Буду рубиться за команду». И в пятницу случается такой вброс. Раньше я спрашивал его: «Зачем ты шлёшь письма на клуб? Почему это делаешь?». Он отвечал: «Это не я, это агент». Выходит, Момо просто манипулируют. Но задержки зарплаты у него не будет, у него нет шансов уйти. Поверьте, Момо доработает свой контракт до конца 2021 года. В этой истории не пойдём на компромисс. «Ислочь» хочет работать на трансферном рынке чисто и прозрачно. Ещё раз: сейчас мне просто по-человечески жалко Момо. Я вижу, что этот парень просто хочет играть в футбол, но кто-то желает его использовать в своих меркантильных целях», — приводит слова Жуковского By.tribuna.com.

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