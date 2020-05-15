Ройс — о возобновлении Бундеслиги: не думаю, что мы можем говорить о нормализации ситуации

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился своим мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в чемпионате Германии.
«Я не думаю, что мы можем говорить о нормализации ситуации, несмотря на возобновление сезона. Мы надеемся спасти отрасль, в которой работают 55 тысяч человек, но болельщики дома будут знать, что мы до сих пор не победили коронавирус. Сейчас не время расслабляться. Нам нужно прислушиваться к рекомендациям врачей и политиков. Но я буду рад, если футбол внесёт немного разнообразия в жизнь людей», — приводит слова Ройса El Pais.
Напомним, чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
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