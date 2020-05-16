Экс-директор «Барселоны»: важно, чтобы Месси было комфортно, тогда всё будет хорошо

Бывший спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес рассказал о влиянии нападающего Лионеля Месси на каталонскую команду.



«Месси делает то, что должен делать. Он очень умный парень. Умнее, чем люди могут себе представить. Важно, чтобы ему было комфортно, потому что, если ему хорошо, то всё будет хорошо. Но он не решает вопросы, вся ответственность лежит на спортивном директоре. Я отвечал за всё, а также следил, чтобы главному тренеру было комфортно», — приводит слова Фернандеса Las Provincias.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (в 21 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (трёх — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. В шести матчах Лиги чемпионов на счету форварда два забитых мяча и три голевые передачи. В настоящее время оба турнира из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены.