Бекхэм рассказал об эмоциональной беседе с Зиданом на последней тренировке француза

Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм вспомнил о периоде выступлений за мадридский клуб. 45-летний англичанин рассказал также об эмоциональной беседе с хавбеком Зинедином Зиданом на последней тренировке француза.

«Это была последняя тренировка Зидана. Он сел рядом со мной и сказал: «Спасибо за всё, что ты сделал, за то, что ты был моим партнёром в этой изумительной команде».

Четыре года, которые я провёл в «Реале», были одними из самых удивительных и важных в моей карьере. У меня были потрясающие отношения с болельщиками.

Я получил возможность играть на одном из самых больших стадионов в мире — «Сантьяго Бернабеу». У меня прекрасные воспоминания о том периоде», — цитирует Бекхэма Marca.

Дэвид выступал за «Реал» с 2003 по 2007 год.