Бекхэм рассказал об эмоциональной беседе с Зиданом на последней тренировке француза
Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм вспомнил о периоде выступлений за мадридский клуб. 45-летний англичанин рассказал также об эмоциональной беседе с хавбеком Зинедином Зиданом на последней тренировке француза.
«Это была последняя тренировка Зидана. Он сел рядом со мной и сказал: «Спасибо за всё, что ты сделал, за то, что ты был моим партнёром в этой изумительной команде».
Четыре года, которые я провёл в «Реале», были одними из самых удивительных и важных в моей карьере. У меня были потрясающие отношения с болельщиками.
Я получил возможность играть на одном из самых больших стадионов в мире — «Сантьяго Бернабеу». У меня прекрасные воспоминания о том периоде», — цитирует Бекхэма Marca.
Дэвид выступал за «Реал» с 2003 по 2007 год.
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