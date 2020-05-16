Килиан Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом из-за коронавируса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе принял решение не покидать французский клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По данным источника, несмотря на интерес со стороны «Реала» французский форвард решил остаться в «ПСЖ» ещё на один сезон. Основной причиной является финансовый кризис, который возник из-за пандемии коронавируса.

При этом, «Реал» не собирается отказываться от идеи трансфера Мбаппе и предпримет попытку подписать игрока в 2021 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что он признан лучшим бомбардиром Лиги 1 второй сезон подряд. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года.