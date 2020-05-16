Эмери: Озил был недостаточно привержен «Арсеналу». Игроки не хотели видеть его капитаном

Бывший главный тренера «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о нападающем Месуте Озиле.
«Я изо всех сил старался помочь Озилу. На протяжении всей моей карьеры талантливые игроки были моими фаворитами, и они показывали свой лучший футбол или были близки к этому со мной. Я всегда был с ним и хотел, чтобы он был важной частью команды, но его отношение и уровень приверженности были недостаточны.
Возможно, одним из капитанов мог быть Озил, но раздевалка не хотела этого. Его уровень приверженности был не тот, чтобы заслужить капитанскую повязку, и это не то, что я решил, это то, что решили игроки», — приводит слова Эмери Daily Mail.
В нынешнем сезоне Озил принял участие в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачами. Контракт 31-летнего немецкого хавбека с лондонским клубом истекает летом 2021 года.
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