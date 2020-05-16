Почеттино может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить «Марсель», сообщает Goal со ссылкой на TMZ.
По данным источника, «Марсель» вступил в переговоры с аргентинцем, чтобы узнать его готовность возглавить клуб. Сообщается, вслед за уходом спортивного директора «Марселя» Андони Субисарреты клуб может покинуть и главный тренер Андре Виллаш-Боаш, который известен российским болельщикам по работе в «Зените».
Ранее сообщалось, что Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла». Последним клубом Почеттино был «Тоттенхэм», который он покинул в 2019 году.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Лиги 1 был завершён досрочно. В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Чемпионом признан «ПСЖ», «Марсель» занял второе место и выступит в Лиге чемпионов.
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