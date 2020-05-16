Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив». Игроком интересуются «Краснодар» и «Ростов»

Как стало известно «Чемпионату», Соломон Кверквелия летом может покинуть «Локомотив».

Защитником интересуются «Краснодар», «Ростов» и «Ротор».

Кверквелия защищает цвета «Локомотива» с февраля 2017 года. Действующий контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ Кверквелия провёл 4 матча и результативными действиями не отметился.

После 22 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 9 очков.

Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш чемпионата России решено доиграть. Турнир должен возобновиться 21 июня.

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, из-за пандемии коронавируса был приостановлен.