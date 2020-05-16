Три футболиста «Ромы» травмировались за неделю тренировок

Три футболиста «Ромы» получили травмы после возобновления тренировок, сообщает RomaPress.

По данным источника, травмы получили Пау Лопес, Даниэль Фусато и Диего Перотти. С момента возобновления тренировочного процесса прошло чуть больше недели.

У Лопеса проблема с запястьем, у Перотти мышечная травма левого бедра, а Фусато получил травму мышцы правого бедра.

Ранее сообщалось, что Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня.

Напомним, чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом проведение оставшихся матчей первенства оказалось под угрозой в связи с тем, что страна стала одним из главных очагов распространения вируса в Европе.