Три футболиста «Ромы» травмировались за неделю тренировок
Три футболиста «Ромы» получили травмы после возобновления тренировок, сообщает RomaPress.
По данным источника, травмы получили Пау Лопес, Даниэль Фусато и Диего Перотти. С момента возобновления тренировочного процесса прошло чуть больше недели.
У Лопеса проблема с запястьем, у Перотти мышечная травма левого бедра, а Фусато получил травму мышцы правого бедра.
Ранее сообщалось, что Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня.
Напомним, чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом проведение оставшихся матчей первенства оказалось под угрозой в связи с тем, что страна стала одним из главных очагов распространения вируса в Европе.
9 клубов отказываются возобновлять тренировки из-за медицинского протокола Серии А
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