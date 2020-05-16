Жерар Улье: «ПСЖ» и «Марсель» устроили заговор против «Лиона»

Советник президента «Лиона», бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выразил мнение, что «ПСЖ» и «Марсель» объединились, чтобы повлиять на французское правительство.

«Между «Марселем» и «ПСЖ» есть связь. Между ними была достигнута договорённость, и я думаю, что прежде всего, это был заговор, план по ликвидации «Лиона».

«Это будет скрыто, потому что я думаю, что французское правительство вовлечено. Я следил за всеми пресс-конференциями президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа, и они никогда не говорили о спорте. И совершенно случайно, в конце говорят, что Лига 1 не сможет возобновиться. Это был первый раз, когда они говорили о спорте. Мне показалось это странным», — приводит слова Улье Goal.

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом турнира стал «ПСЖ». Второе место занял «Марсель». «Лион» финишировал на седьмом месте и не попал в еврокубки.