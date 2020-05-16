Эмери рассказал, что хотел видеть в «Арсенале» Заха, а не Пепе

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что хотел видеть в клубе нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, а не Николя Пепе, купленного из «Лилля».

«Мы подписали Пепе. Он хороший игрок, но для того, чтобы он раскрылся требовалось время и терпение. Я поддерживал кандидатуру такого игрока, кто знал лигу и не нуждался в адаптации – это был Уилфрид Заха. Он в одиночку выигрывал встречи с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и с нами. Невероятные выступления. Я сказал руководству: «Это игрок, которого я знаю и хочу заполучить».

Я разговаривал с Уилфридом и встречался с ним лично. У него было желание и готовность совершить переход. Но клуб решил, что Пепе — игрок на будущее. Я сказал: «Да, но мы должны побеждать здесь и сейчас, и этот парень выигрывает игры, он доказал это в игре с нами».

Конечно, это правда, что он был дорогим, и «Кристал» не хотел продавать его дешёво», — сказал Эмери в интервью The Guardian.

Пепе, перешедший в «Арсенал» из «Лилля», стал самой дорогой покупкой в истории лондонцев. За него «канониры» заплатили € 80 млн. В текущем сезоне за «Арсенал» 24-летний ивуариец провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

Видео гола Николя Пепе в ворота «Ньюкасла» доступно на «Чемпионате».