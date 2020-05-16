Маттеус: Вернер подошёл бы «Ливерпулю», но там он может сидеть на скамейке запасных

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус посоветовал нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру не торопиться с переходом в «Ливерпуль».

«Я думаю, что Тимо подходит «Ливерпулю» по стилю и менталитету. Он очень быстрый и сильный игрок. Он точен и не любит просто так держать мяч. Юрген Клопп любит быстрых игроков атаки, и у Вернера есть темп, но ему необходимо играть.

В «Лейпциге» Тимо играет на своей позиции. Там он является постоянным игроком в системе Юлиана Нагельсманна. Но «Ливерпуль» – один из лучших клубов мира. Они сильны не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов.

У них много хороших игроков. Конечно, Вернер бы подошёл «Ливерпулю», но ему бы хотелось играть в больших матчах и для этого придётся вытеснять кого-то из основы. Я говорю о Мане, Салахе и Фирмино. Я думаю, что, когда все эти игроки в строю, Вернер будет сидеть на скамейке запасных, что не будет для него хорошо, ведь это тот футболист, который любит играть постоянно.

Так что, я бы посоветовал ему провести ещё один год в «Лейпциге». В этом сезоне, например, он значительно прогрессирует, и не только с точки зрения количества забитых им голов, но и того, как он играет в целом. Уверен, он не закончит свою карьеру в «Лейпциге» и скоро сыграет в АПЛ. Я просто надеюсь, что это случится не в следующем сезоне», — приводит слова Маттеуса Goal.

В нынешнем сезоне Вернер забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне.