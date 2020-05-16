Даниэль Карвахаль: на первой тренировке игрокам «Реала» было трудно контролировать мяч

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил мнение о возобновлении тренировочного процесса.
«Возвращение к тренировкам — это большой шаг для нас. Теперь мы можем работать над чем угодно, в нашем распоряжении есть всё. Дома вы не можете тренироваться, как здесь, на поле. В первый день было трудно даже контролировать мяч. Но понемногу всё вернётся.
Самое важное — это насладиться моментом, хотя это немного странно. Тренироваться сложно, и это похоже на то, когда вы возвращаетесь после травмы. Нам нужно следовать протоколу Ла Лиги и уважать установленные правила.
Возобновление чемпионата Германии — хорошая новость для спорта и футбольного мира. Я надеюсь, это послужит примером для остальных стран», — приводит слова Карвахаля Evening Standart.
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