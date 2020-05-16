Легенда «Арсенала» Кенни Сэнсом борется за жизнь после уличной драки в пьяном состоянии

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Кенни Сэнсом серьёзно пострадал в уличной драке, сообщает The Sun.
Согласно информации источника, 61-летний Сэнсом получил серьёзные повреждения головы после падения в пьяном состоянии во время драки на улице. Ранее англичанин уже не раз лечился от алкогольной зависимости. После ухода из футбола в 1990-х годах Кенни страдал от депрессии и суицидальных мыслей из-за ухода жены. В один момент он даже оставался без какого-либо жилья.
В 2017 году бывший нападающий «Арсенала» Найл Куинн оплатил бывшему одноклубнику реабилитацию в клинике в Ирландии.
Кенни Сэнсом выиграл 86 матчей за сборную Англии и был одним из самых сильных левых защитников страны до Эшли Коула в начале 2000-х годов. Он принял участие в 394 встречах за «Арсенал» в период с 1980 по 1988 год, а также играл в «Ньюкасле», «Куинз Парк Рейнджерс», «Ковентри», «Эвертоне» и «Уотфорде».
На «Чемпионате» доступен материал, в котором рассказывается, как московский «Спартак» победил лондонский «Арсенал» в «матче-фантоме» Кубка УЕФА в 1982 году. В той игре участие принимал и Кенни Сэнсом.
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