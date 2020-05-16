РПЛ возобновится 21 июня, сезон ФНЛ и ПФЛ завершён досрочно. Главное к утру

Итоги исполкома РФС, российский боец Александр Волков о проигрыше Тони Фергюсона, зарплатная ведомость «Салавата Юлаева» и другие новости в утренней подборке «Чемпионата».

1. Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня



2. Нынешние розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, первого и второго по силе дивизионов российского футбола соответственно, решено не доигрывать



3. РПЛ представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона



4. Российский боец MMA Александр Волков объяснил, почему, по его мнению, Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе



5. Стала известна полная зарплатная ведомость ХК «Салават Юлаев»



6. «Разве не смешно, что теперь этот парень на коленях?» Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи отреагировал на стремление бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора вернуть себе хотя бы один чемпионский пояс.



7. ХК «Металлург Магнитогорск» должен заплатить за Харри Песонена 30 млн рублей, иначе трансфер будет заблокирован

8. Менеджер Хабиба Нурмагомедова опубликовал трогательный пост на русском языке о его отце

9. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова вместе с младшей сестрой Сабиной исполнила зажигательный танец