«Боруссия» Д — «Шальке»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 мая в 16:30

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Боруссия» Д — «Шальке-04». Встреча 26-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Денизом Айтекиным, в неё войдут ассистенты Кристиан Диц и Эдуард Байтингер. Резервный рефери — Беньямин Кортус.
Этот матч станет первым после паузы в чемпионате Германии, объявленной из-за пандемии коронавируса. Матч дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04» будет проходить при пустых трибунах.
Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.
- 16 мая 2020
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