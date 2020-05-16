«Боруссия» Д — «Шальке»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 мая в 16:30

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Боруссия» Д — «Шальке-04». Встреча 26-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Денизом Айтекиным, в неё войдут ассистенты Кристиан Диц и Эдуард Байтингер. Резервный рефери — Беньямин Кортус.



Этот матч станет первым после паузы в чемпионате Германии, объявленной из-за пандемии коронавируса. Матч дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04» будет проходить при пустых трибунах.



Дортмундская «Боруссия» набрала 51 очко в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.