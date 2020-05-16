Жардим может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»

Португальский специалист Леонардо Жардим, ранее возглавлявший «Монако», может сменить Андре Виллаш-Боаша на посту наставника «Марселя». Об этом сообщает L'Equipe.



По данным источника, «Марсель» вступил в переговоры с Жардимом, чтобы узнать его готовность возглавить клуб. Сообщается, что вслед за уходом спортивного директора «Марселя» Андони Субисарреты клуб может покинуть и главный тренер Андре Виллаш-Боаш, который известен российским болельщикам по работе в «Зените».



Что касается Жардима, то до начала 2020 года он работал в «Монако». В сезоне-2016/2017 команда неожиданно стала чемпионом Франции, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.



Альтернативным вариантом для «Марселя» является главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье. Сообщалось также о возможном сотрудничестве клуба с Маурисио Почеттино.