Жардим может сменить Виллаш-Боаша на посту главного тренера «Марселя»

Португальский специалист Леонардо Жардим, ранее возглавлявший «Монако», может сменить Андре Виллаш-Боаша на посту наставника «Марселя». Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, «Марсель» вступил в переговоры с Жардимом, чтобы узнать его готовность возглавить клуб. Сообщается, что вслед за уходом спортивного директора «Марселя» Андони Субисарреты клуб может покинуть и главный тренер Андре Виллаш-Боаш, который известен российским болельщикам по работе в «Зените».
Что касается Жардима, то до начала 2020 года он работал в «Монако». В сезоне-2016/2017 команда неожиданно стала чемпионом Франции, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.
Альтернативным вариантом для «Марселя» является главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье. Сообщалось также о возможном сотрудничестве клуба с Маурисио Почеттино.
- 16 мая 2020
-
09:59
-
09:35
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:50
-
07:32
-
06:27
-
06:10
-
05:48
-
05:34
-
04:45
-
03:58
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
01:45
-
01:22
-
01:04
-
00:45
-
00:43
-
00:16
- 15 мая 2020
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:15
-
22:59
-
22:59
-
22:33
-
22:25
-
21:52
-
21:47
-
21:21
-
21:19