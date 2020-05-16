Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аугсбург» — «Вольфсбург»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Аугсбург» — «Вольфсбург»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 16 мая, на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге состоится матч 26-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Вольфсбург». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Аугсбург» — «Вольфсбург» на «Чемпионате»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. В бригаду войдут ассистенты Торстен Шифнер и Ян Зайдель. Резервный рефери — Тобиас Райхель.

«Аугсбург» набрал 27 очков в 25 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (36) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020