«Аугсбург» — «Вольфсбург»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 16 мая, на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге состоится матч 26-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Вольфсбург». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Аугсбург» — «Вольфсбург» на «Чемпионате»



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. В бригаду войдут ассистенты Торстен Шифнер и Ян Зайдель. Резервный рефери — Тобиас Райхель.



«Аугсбург» набрал 27 очков в 25 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (36) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Бавария», набравшая 55 очков в 25 матчах.