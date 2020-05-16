«Айнтрахт» — «Боруссия» М: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 мая в 19:30
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Встреча 26-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом, в неё войдут ассистенты Тобиас Христ и Тимо Герах. Резервный рефери — Михаэль Бахер.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 49 очков в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Франкфуртский «Айнтрахт» (28) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 25 матчах набравшая 55 очков.
Напомним, чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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