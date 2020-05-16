Кьеллини: не хотел писать в автобиографии, что всё было солнечно и прекрасно. Я не лицемер

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отметил, что хотел честно отразить события своей жизни в автобиографии, а не приукрашивать реальность.
«Я написал книгу и взял на себя ответственность за всё, что там есть. Я хотел оставить след. Хотел показать, как много всего видел Джорджо с его сильными и слабыми сторонами, показать настоящего себя. Я не из тех, кто затаивает обиду, но мне не хотелось писать, что всё было солнечно и прекрасно. Это было бы фальшиво и лицемерно, а я не такой. Я писал о том, что уже было известно. Я не прятался.
Я был приятно удивлён жестом Марио, который показал, что он умный парень. Я всегда спокойно к нему относился. Жизнь продолжается, мы провели дружелюбную беседу. Я тоже упоминался в чужих книгах и никогда не обижался. Это часть игры. Время — самая потрясающая вещь», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
- 16 мая 2020
-
11:23
-
11:07
-
10:43
-
10:23
-
10:20
-
10:07
-
09:59
-
09:35
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:50
-
07:32
-
06:27
-
06:10
-
05:48
-
05:34
-
04:45
-
03:58
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
01:45
-
01:22
-
01:04
-
00:45
-
00:43
-
00:16
- 15 мая 2020
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:15
-
22:59
-
22:59