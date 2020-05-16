Кьеллини: не хотел писать в автобиографии, что всё было солнечно и прекрасно. Я не лицемер

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отметил, что хотел честно отразить события своей жизни в автобиографии, а не приукрашивать реальность.



«Я написал книгу и взял на себя ответственность за всё, что там есть. Я хотел оставить след. Хотел показать, как много всего видел Джорджо с его сильными и слабыми сторонами, показать настоящего себя. Я не из тех, кто затаивает обиду, но мне не хотелось писать, что всё было солнечно и прекрасно. Это было бы фальшиво и лицемерно, а я не такой. Я писал о том, что уже было известно. Я не прятался.



Я был приятно удивлён жестом Марио, который показал, что он умный парень. Я всегда спокойно к нему относился. Жизнь продолжается, мы провели дружелюбную беседу. Я тоже упоминался в чужих книгах и никогда не обижался. Это часть игры. Время — самая потрясающая вещь», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

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