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Месси страстно поцеловался с женой для клипа пуэрториканского рэпера

Месси страстно поцеловался с женой для клипа пуэрториканского рэпера
Футбол / Испания 0

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо приняли участие в съёмках клипа пуэрториканского рэпера Residente. Концепция клипа на его песню «Antes Que El Mundo Se Acabe» проста: на протяжении цитирования лирических строк различные пары целуются.

Помимо Лео, видео для клипа снял и другой аргентинский футболист Пауло Дибала. Целуется он со своей девушкой. Среди других известных личностей в клипе был замечен актёр Бен Аффлек.

Момент с Лео можно наблюдать в видеозаписи на 1:57, с Пауло — на 2:40.

Видео доступно на официальном канале ResidentVEVO в YouTube.
Ранее Месси рассказал о своём отношении к коронавирусу. По его мнению, риск заражения существует повсюду. В то же время футболист с нетерпением ждёт возобновления турниров.

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