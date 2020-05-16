Месси страстно поцеловался с женой для клипа пуэрториканского рэпера
Форвард «Барселоны» Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо приняли участие в съёмках клипа пуэрториканского рэпера Residente. Концепция клипа на его песню «Antes Que El Mundo Se Acabe» проста: на протяжении цитирования лирических строк различные пары целуются.
Помимо Лео, видео для клипа снял и другой аргентинский футболист Пауло Дибала. Целуется он со своей девушкой. Среди других известных личностей в клипе был замечен актёр Бен Аффлек.
Момент с Лео можно наблюдать в видеозаписи на 1:57, с Пауло — на 2:40.
Видео доступно на официальном канале ResidentVEVO в YouTube.
Ранее Месси рассказал о своём отношении к коронавирусу. По его мнению, риск заражения существует повсюду. В то же время футболист с нетерпением ждёт возобновления турниров.
- 16 мая 2020
-
11:23
-
11:07
-
10:43
-
10:23
-
10:20
-
10:07
-
09:59
-
09:35
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:50
-
07:32
-
06:27
-
06:10
-
05:48
-
05:34
-
04:45
-
03:58
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
01:45
-
01:22
-
01:04
-
00:45
-
00:43
-
00:16
- 15 мая 2020
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:15
-
22:59
-
22:59
Партнерский контент