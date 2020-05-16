Кьеллини: Роналду — убийца

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о партнёре по туринской команде Криштиану Роналду.
«Манера игры Криштиану изменилась по сравнению с тем, когда он был моложе. Он убийца. Стал сильнее благодаря опыту выступления в больших матчах. Возможно, в играх с маленькими клубами он выступает не слишком ярко, но в матчах с большими командами он невероятен. Роналду прибавляет в Лиге чемпионов. Чувствует накал и важность матчей. Это заводит его двигатель», — приводит слова Кьеллини Goal.com.
В этом сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии) форвард в 10 встречах записал в актив 4 гола и 1 результативную передачу. Из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Италии приостановлен.
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