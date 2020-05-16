В «Челси» готовы продать пять игроков ради трансферов Санчо и Чилвела
Руководство лондонского «Челси» рассматривает вариант с продажей сразу пяти исполнителей ради подписания контрактов со звездой дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо и защитником «Лестер Сити» Беном Чилвелом.
Лондон могут покинуть Тьемуэ Бакайоко, Маркос Алонсо, Эмерсон, Миши Батшуайи и Давиде Дзаппакоста, сообщает журналист ESPN Джеймс Олли. В то же время лондонский клуб не планирует расставаться с Н'Голо Канте и Жоржиньо.
Напомним, трансфер Джейдона Санчо является желанных для большого количества европейских грандов. Среди претендентов на 20-летнего британца выделяют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед», называвшийся одним из фаворитов на трансфер Санчо, из-за кризиса отложил переговоры с «Боруссией».
- 16 мая 2020
-
12:54
-
12:47
-
12:34
-
12:13
-
12:05
-
11:40
-
11:23
-
11:07
-
10:43
-
10:23
-
10:20
-
10:07
-
09:59
-
09:35
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:50
-
07:32
-
06:27
-
06:10
-
05:48
-
05:34
-
04:45
-
03:58
-
03:03
-
02:43
-
02:20
-
01:45
-
01:22
-
01:04
-
00:45
-
00:43
-
00:16
Партнерский контент