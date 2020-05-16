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В «Челси» готовы продать пять игроков ради трансферов Санчо и Чилвела

В «Челси» готовы продать пять игроков ради трансферов Санчо и Чилвела
Футбол / Англия 0

Руководство лондонского «Челси» рассматривает вариант с продажей сразу пяти исполнителей ради подписания контрактов со звездой дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо и защитником «Лестер Сити» Беном Чилвелом.

Лондон могут покинуть Тьемуэ Бакайоко, Маркос Алонсо, Эмерсон, Миши Батшуайи и Давиде Дзаппакоста, сообщает журналист ESPN Джеймс Олли. В то же время лондонский клуб не планирует расставаться с Н'Голо Канте и Жоржиньо.

Напомним, трансфер Джейдона Санчо является желанных для большого количества европейских грандов. Среди претендентов на 20-летнего британца выделяют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед», называвшийся одним из фаворитов на трансфер Санчо, из-за кризиса отложил переговоры с «Боруссией».

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