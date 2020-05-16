Кьеллини: то, как Рамос травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов, было мастерски

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в автобиографии поделился мнением о защитнике «Реала» Серхио Рамосе.



«Он лучший защитник в мире. Говорят, он импульсивный игрок, а не тактик, и он пропускает по 8–10 голов каждый сезон из-за собственных ошибок. Но он крайне техничен и спокойно может быть нападающим.



Однако у Рамоса есть две характеристики, которых больше почти ни у кого нет. Он умеет играть важнейшую роль в больших матчах, причём его действия не поддаются логике. Серхио способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.



Он мастерски нанёс травму Салаху в финале Лиги чемпионов 2018 года. Он всегда говорил, что не делал этого специально, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 случаях из 10 он рискует сломать ему руку», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Кьеллини: Роналду — убийца