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Кьеллини: то, как Рамос травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов, было мастерски

Кьеллини: то, как Рамос травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов, было мастерски
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в автобиографии поделился мнением о защитнике «Реала» Серхио Рамосе.

«Он лучший защитник в мире. Говорят, он импульсивный игрок, а не тактик, и он пропускает по 8–10 голов каждый сезон из-за собственных ошибок. Но он крайне техничен и спокойно может быть нападающим.

Однако у Рамоса есть две характеристики, которых больше почти ни у кого нет. Он умеет играть важнейшую роль в больших матчах, причём его действия не поддаются логике. Серхио способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.

Он мастерски нанёс травму Салаху в финале Лиги чемпионов 2018 года. Он всегда говорил, что не делал этого специально, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 случаях из 10 он рискует сломать ему руку», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

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