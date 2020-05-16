Главный санитарный врач Украины: матчи со зрителями можем возобновить не раньше июля

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказался о возможности проведения матчей чемпионата страны со зрителями. Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига возобновится 30 мая.



«Хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет ещё не скоро, не раньше июля можем возобновить матчи со зрителями.



К сожалению, Украина сейчас находится на так называемом плато заболеваемости — в день фиксируется около 500 заражённых. Эта ситуация позволяет нам смягчать карантин, поскольку система МОЗ с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит из эпидемии. Футбол без зрителей — не футбол. Но что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни.



Если футболист заболеет COVID-19, будем определять всех контактных лиц, которые должны будут отправиться на самоизоляцию. Дальше будем принимать конкретное решение по ситуации. Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населённом пункте, больше 50% занятости заражёнными коек, которые отведены для больных COVID-19, определённый показатель тестирования и показатель R — определение прироста заболеваемости за последние семь дней. Если эти факторы начнут возрастать, мы вернёмся к ужесточению карантина», — приводит слова Ляшко сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая