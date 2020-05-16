Левченко: неприятно, что позволил себе критику в адрес Слуцкого, когда он был в «Витессе»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, выступавший за ряд голландских клубов, прокомментировал период работы Леонида Слуцкого в «Витессе».



«С Леонидом получилась очень интересная история. Был период, когда я его очень критиковал за тактическую схему. Дал интервью, ещё не зная его лично. С тех пор мне всегда было неприятно на душе из-за того, что высказался так нелицеприятно о его тренерской деятельности.



В определённый момент мы встретились лично. Рассказал ему о том интервью, и он меня пригласил прямо в клуб. В этом плане Леонид абсолютно открытый человек, и за это я его очень уважаю. Один из немногих наших тренеров, кто, во-первых, подходит ко многим вещам с юмором, во-вторых, смотрит на многие вещи под призмой европейца. Мне это нравится.



Мы пообщались 3–4 часа, он рассказал много различных вещей, и в итоге мы пришли к консенсусу.



Чувство юмора Слуцкого? Конечно, были шутки-прибаутки. Люблю тренеров, которые могут посмеяться над собой — юмор спасает от стресса, да и к себе располагает. Было бы здорово, если бы и другие тренеры работали в таком ключе.



Получилось ли у Слуцкого в Нидерландах? Можно разделить период работы его на несколько этапов. В какой-то момент у команды был результат, но многие ждали от „Витесса“ более атакующего футбола. Если брать статистику, то Слуцкий не играл в закрытый футбол, но голландцы всегда требуют футбол в стиле „шашки наголо“.



Когда команда посыпалась, переделать что-то было сложно. Жаль, что Слуцкий уехал отсюда, но это и есть футбольная жизнь», — заявил Левченко в эфире инстаграм-лайва Марии Командной.