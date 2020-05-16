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Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/2021

Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/2021
Футбол / Испания 0

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2020/2021.

Футболка из домашнего комплекта экипировки сочетает в себе традиционный белый цвет, с розовыми деталями и вставками. Манжеты футболки украшены чёрно-розовым тигровым принтом. Изготовителем экипировки является компания Adidas.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

Ожидалось, что домашняя форма «Реала» на сезон-2019/2020 будет выпущена в конце мая 2020 года. Однако это может измениться из-за пандемии коронавируса.

11 мая футболисты «Реала» вернулись к тренировкам на клубной базе. Ранее игроки «сливочных» впервые после приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса приехали на тренировочную базу команды для прохождения медицинского обследования.

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