Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/2021

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2020/2021.



Футболка из домашнего комплекта экипировки сочетает в себе традиционный белый цвет, с розовыми деталями и вставками. Манжеты футболки украшены чёрно-розовым тигровым принтом. Изготовителем экипировки является компания Adidas.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

Ожидалось, что домашняя форма «Реала» на сезон-2019/2020 будет выпущена в конце мая 2020 года. Однако это может измениться из-за пандемии коронавируса.

11 мая футболисты «Реала» вернулись к тренировкам на клубной базе. Ранее игроки «сливочных» впервые после приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса приехали на тренировочную базу команды для прохождения медицинского обследования.