Глушаков – о продлении сезона: невозможно принять решение, которое устроит всех

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал решение доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.



«Соскучился ли по футболу? Соскучился — не то слово! Мы все — и болельщики и футболисты — в первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда внезапно не стало футбола. И чем дальше это продолжалось, тем сильнее, конечно, хотелось всё вернуть назад. Но ситуация с эпидемией очень серьёзная и затрагивает не только футбол и спорт. Изменилась всё, и, видимо, привычная жизнь вернётся не сразу. Решение РФС возобновить сезон может стать первой весточкой, что всё как-то налаживается. Люди, наверное, заждались. А футболисты — профессионалы, я был готов к любому сценарию и поддерживал форму всё это время.



Надеюсь, это взвешенное решение. Вряд ли решали сгоряча, все должны понимать, что на первом месте — здоровье людей. РФС вроде и сейчас говорит, что окончательные решения принимаются на уровне правительства. Думаю, смотрели на опыт и схожие действия в Европе — в Германии, Испании, Италии и Англии планируют доигрывать сезон. Плюс в УЕФА рекомендовали то же самое.



Многие клубы, в том числе «Ахмат», выступали против возобновления сезона? Мне кажется, в этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех. Ситуация слишком сложная, много неопределённости, много важных вопросов, которые нужно решить, чтобы возобновить сезон. Хочется верить, что РФС и РПЛ попытались максимально учесть мнение всех — и клубов, и футболистов, и ожидания болельщиков», – сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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