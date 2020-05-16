Сергей Кирьяков — о возобновлении Бундеслиги: немцы, как всегда, впереди

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возобновление первого крупного европейского чемпионата после объявления пандемии коронавируса.



«Обязательно сегодня буду смотреть матчи Бундеслиги. Все соскучились по футболу. В какой-то степени символично, что именно Бундеслига из топ-чемпионатов стартует первой, тем самым показывая пример остальным. Германию невозможно представить без футбола. Возобновление чемпионата — как глоток свежего воздуха, это поможет взбодрить людей после тяжёлого времени. Надеюсь, возвращение Бундеслиги повлияет на возрождение европейского футбола. А немцы, как всегда, впереди.



Постараюсь посмотреть как можно больше игр, буду переключать с одного матча на другой. Ко второму тайму определюсь, какой матч интереснее. Сегодня увидим старинное дерби Германии — «Боруссия» — «Шальке». Понятно, что «Дортмунд» — фаворит, в этом сезоне борется за самые высокие места. Если в первом тайме «Боруссия» будет крупно вести, то на второй тайм переключусь уже на другой матч", – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ройс — о возобновлении Бундеслиги: не думаю, что мы можем говорить о нормализации ситуации