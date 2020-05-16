Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глушаков: «Ахмат» играет с прямыми конкурентами – нам это на руку

Глушаков: «Ахмат» играет с прямыми конкурентами – нам это на руку
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о задачах грозненской команды на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Всё же турнир начинается не с нуля, так как осталось восемь туров, и все занимают уже определенные места в таблице. “Ахмат”, конечно, будет решать свои задачи и сделает все, чтобы по окончанию сезона быть как можно выше. Благо плотность в таблице сейчас такая, что одна-две победы могут в корне изменить ситуацию, и это уже придаст оптимизма и эмоций для дальнейшей борьбы. Плюс мы играем с прямыми конкурентами — это тоже нам на руку.

Времени, чтобы набрать определенные кондиции должно хватить — а там посмотрим, как пойдёт. Я почти каждый день бегал, тренировался в зале, поддерживал аэробные кондиции и общий тонус. Чувствую, что базовая готовность — хорошая. Но игровые нагрузки — это совсем другое. Рывки, борьба, работа с мячом, ускорения, удары. Понадобится время, чтобы восстановить боевой тонус. Ещё важный момент — легионеры. Пока не ясно, когда они вернуться, сколько на это потребуется времени. Понятно, что всем предстоит много тяжелой работы, чтобы оптимально подойти к возобновлению сезона», – сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Глушаков: футбол без зрителей – не футбол, но и мир с пропусками на улицу – не мир
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020