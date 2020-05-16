Лэмпард — о будущем Виллиана и Жиру: я бы хотел сохранить текущий состав

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос, планирует ли клуб продлить контакты с Виллианом и Оливье Жиру. Соглашения футболистов истекают грядущим летом.



«По-прежнему неизвестно, когда возобновятся игры. У нас есть большие игроки, чей контаркт истекает ближайшим летом. Безусловно, я внимательно слежу за ситуацией.



Эти парни очень любят клуб и сделали для него очень многое. Конечно, каждый беспокоится о своих условиях, но, надеюсь, в итоге нам удастся договориться.



Я хотел бы, чтобы у нас остался тот же состав, что и на протяжении сезона, но посмотрим, как всё сложится», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Жиру и Виллиан отличились забитыми голами в последнем официальном матче «Челси» (победа со счётос 4:0 над «Эвертоном»).

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