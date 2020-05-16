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Кьеллини: когда Рамоса нет на поле, Марсело, Варан и Карвахаль превращаются в школьников

Кьеллини: когда Рамоса нет на поле, Марсело, Варан и Карвахаль превращаются в школьников
Футбол / Испания 0

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил игру защитной линии мадридского «Реала», ключевой фигурой которой, по его мнению, является Серхио Рамос.

«Серхио Рамос — лучший защитник в мире. Говорят, он импульсивный игрок, а не тактик, и он пропускает по 8–10 голов каждый сезон из-за собственных ошибок. Но он крайне техничен и спокойно может быть нападающим.

Сила, которую он передаёт партнёрам, просто присутствуя на поле, невероятна. Без него такие большие чемпионы, как Варан, Карвахаль и Марсело, кажутся школьниками, резко регрессируют и „Реал“ становится командой без защиты.

Ставлю любые деньги, что с Рамосом в защите „Реал“ не пропустил бы три мяча от „Аякса“ в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов», — цитирует Кьеллини Football Italia.

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