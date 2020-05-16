Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин вернулся в Англию после прохождения военных сборов в Южной Корее, сообщает Sky Sports.



По информации источника, 27-летнему футболисту придётся самоизолироваться, только если результат его теста на коронавирус окажется положительным. На следующей неделе Сон сможет приступить к индивидуальным тренировкам на базе «Тоттенхэм Хотспур».



Напомним, согласно законам Южной Кореи, каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать военной службы. Тем не менее корейскому футболисту пришлось пройти усечённые трёхнедельные сборы.

Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе