Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» расстаётся с Сёминым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива». Контракт 73-летнего специалиста с московским клубом истекает 31 мая 2020 года, и «железнодорожники» на днях объявили, что соглашение не будет продлено.
«Могу сказать так: право руководителей продлевать контракт или нет, тут логика может быть за кулисами. Как говорил Галицкий, не бывает красивых расставаний. Я с ним, с одной стороны, согласен. С другой — мне, возможно, везло на работодателей. Всё было максимально корректно, с минимальными личностными и репутационными потерями.
Возмущает прежде всего, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, мы всегда являемся первой жертвой обстоятельств. Меня возмущало, как «Кубань» рассталась с Гончаренко. И здесь, когда, условно, говорится, что за комментариями обращайтесь к известному инсайдеру, а на следующий день клуб выпускает пресс-релиз. Независимо от того, заслужил ли тренер, а Юрий Палыч, как никто другой, заслужил огромных почестей, надо хотя бы попытаться сделать так, чтобы расставание прошло безболезненно, учитывая трагичность и сложность ситуации", — сказал Слуцкий во время интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале Nobel.
- 16 мая 2020
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