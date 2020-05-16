Слуцкий возмутился тем, как «Локомотив» расстаётся с Сёминым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива». Контракт 73-летнего специалиста с московским клубом истекает 31 мая 2020 года, и «железнодорожники» на днях объявили, что соглашение не будет продлено.



«Могу сказать так: право руководителей продлевать контракт или нет, тут логика может быть за кулисами. Как говорил Галицкий, не бывает красивых расставаний. Я с ним, с одной стороны, согласен. С другой — мне, возможно, везло на работодателей. Всё было максимально корректно, с минимальными личностными и репутационными потерями.

Возмущает прежде всего, как это сделано. Не сам факт, потому что тренеров меняют, мы всегда являемся первой жертвой обстоятельств. Меня возмущало, как «Кубань» рассталась с Гончаренко. И здесь, когда, условно, говорится, что за комментариями обращайтесь к известному инсайдеру, а на следующий день клуб выпускает пресс-релиз. Независимо от того, заслужил ли тренер, а Юрий Палыч, как никто другой, заслужил огромных почестей, надо хотя бы попытаться сделать так, чтобы расставание прошло безболезненно, учитывая трагичность и сложность ситуации", — сказал Слуцкий во время интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале Nobel.