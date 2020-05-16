Александр Кержаков: текущий сезон лучше завершить и спокойно готовиться к следующему

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды

Александр Кержаков прокомментировал возобновление сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее стало известно, что сезон РПЛ будет возобновлён 21 июня.



«Всем придётся очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведёт к серьёзным травмам. На мой взгляд, этот сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему», — цитирует Кержакова «RT на русском».

Ранее Российская Премьер-Лига опубликовала структуру календаря на оставшуюся часть нынешнего сезона.