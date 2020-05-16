Червиченко: уж не «Спартаку» жаловаться на остановку чемпионата России

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлениях московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.



«Объективно, команде в РПЛ светит не слишком многое, даже от пятого места «Спартак» отделяет восемь очков. А главное, игра красно-белых оставляет желать лучшего. По крайней мере, можно использовать оставшиеся встречи, чтобы выстроить структуру, ведь пауза между сезонами получится минимальной.



«Спартак» пострадал из-за паузы больше всех? Не соглашусь. Если бы красно-белые здорово выглядели, точно не шли бы на восьмом месте. Кто-то скажет, что подопечные Доменико Тедеско хорошо бежали, только вот они не легкоатлеты. А в паре встреч красно-белым откровенно повезло.



На мой взгляд, на протяжении всего сезона «Спартак» выглядит посредственно. Уж не им жаловаться на остановку чемпионата. Не случись пандемии коронавируса, выше шестого места они всё равно не поднялись бы. А сейчас у москвичей может появиться шанс заскочить выше. Многое будет зависеть от состояния «Ростова» и ЦСКА", — приводит слова Червиченко «RT на русском».

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