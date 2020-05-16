Баженов, Ребров, Филимонов снялись в фильме в честь 10-летия фонда «Красно-белое сердце»

На канале «Дневник фаната» в YouTube вышел документальный фильм в честь 10-летия благотворительного фонда «Красно-белое сердце». Никита Баженов, Артём Ребров, Александр Филимонов, а также основатели «Красно-белого сердца» Антон Володин и Никита Баранов рассказали о жизни и работе благотворительного фонда.

Благотворительный фонд «Красно-белое сердце» был основан в 2010 году. Под эгидой фонда с мая 2010 года проводится одноимённый ежегодный фестиваль. На фестивале проходят крупные турниры по мини-футболу среди участников разных возрастов (включая турнир среди школ-интернатов), которые собирают десятки команд со всей России.

Смотрите фильм на «Чемпионате» или на канале «Дневник фаната» в YouTube.