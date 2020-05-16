Баженов, Ребров, Филимонов снялись в фильме в честь 10-летия фонда «Красно-белое сердце»
На канале «Дневник фаната» в YouTube вышел документальный фильм в честь 10-летия благотворительного фонда «Красно-белое сердце». Никита Баженов, Артём Ребров, Александр Филимонов, а также основатели «Красно-белого сердца» Антон Володин и Никита Баранов рассказали о жизни и работе благотворительного фонда.
Благотворительный фонд «Красно-белое сердце» был основан в 2010 году. Под эгидой фонда с мая 2010 года проводится одноимённый ежегодный фестиваль. На фестивале проходят крупные турниры по мини-футболу среди участников разных возрастов (включая турнир среди школ-интернатов), которые собирают десятки команд со всей России.
Смотрите фильм на «Чемпионате» или на канале «Дневник фаната» в YouTube.
- 16 мая 2020
-
17:25
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:20
-
15:57
-
15:56
-
15:32
-
15:12
-
15:04
-
14:29
-
14:29
-
14:15
-
14:13
-
14:13
-
14:01
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:30
-
12:54
-
12:47
-
12:34
-
12:13
-
12:05
-
11:40
-
11:23
Партнерский контент