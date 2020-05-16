Эрлинг Холанд — автор первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона
В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04».
На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, ему ассистировал форвард Торган Азар. 19-летний норвежец стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления недоигранного сезона.
Матч «Боруссия» — «Шальке-04» в эти минуты проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу «шмелей». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
«Боруссия», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, «Шальке-04» (37) — на шестом.
Ройс — о возобновлении Бундеслиги: не думаю, что мы можем говорить о нормализации ситуации
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